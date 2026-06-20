В Турции в ДТП с туристическим микроавтобусом погибли несколько человек

A Haber: четыре человека погибли и 26 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В турецкой провинции Испарта четыре человека погибли и еще 26 получили ранения в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса. Об этом сообщает A Haber.

«Туристический микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего погибли четыре человека, еще 26 получили ранения, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии», — говорится в материале.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за дождя.

На место инцидента прибыли бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавших направили в ближайшие медицинские учреждения.

Утром 31 мая ДТП с участием автобуса произошло в турецкой провинции Денизли. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось.

В результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил пенсионерку и протаранил дом.