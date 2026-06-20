В Турции в ДТП с туристическим микроавтобусом погибли несколько человек

В турецкой провинции Испарта четыре человека погибли и еще 26 получили ранения в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса. Об этом сообщает A Haber.
«Туристический микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего погибли четыре человека, еще 26 получили ранения, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии», — говорится в материале.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за дождя.
На место инцидента прибыли бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавших направили в ближайшие медицинские учреждения.
Утром 31 мая ДТП с участием автобуса произошло в турецкой провинции Денизли. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось.
В результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.
Ранее в Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил пенсионерку и протаранил дом.