В Москве перестали угонять автомобили

ГИБДД Москвы: число угонов в столице сократилось в 15 раз с 2012 года

Столичная Госавтоинспекция зафиксировала значительное снижение числа угонов транспортных средств в Москве. Об этом сообщает ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин на пресс-конференции, приуроченной к 90-летию образования службы, которое отмечается 3 июля.

В 2012 году на территории столицы регистрировалось более 7,5 тысячи угонов. В настоящее время этот показатель не превышает 500 случаев в год, что свидетельствует о 15-кратном сокращении. По словам представителя ведомства, снижению числа преступлений способствуют современные программные комплексы и профессиональная работа сотрудников.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков отметил, что сегодня столичные дороги являются самыми безопасными в стране. Он подчеркнул самый низкий уровень транспортного и социального риска среди всех регионов России.

Сотрудники Госавтоинспекции несут круглосуточную службу на дорогах города, обеспечивая безопасность движения и оказывая помощь участникам дорожного движения. 3 июля столичная Госавтоинспекция отмечает 90-летний юбилей со дня образования.

В декабре прошлого года данные аналитиков «Страхового дома ВСК» показали, что в 2025 году число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации специалистов, 35% инцидентов произошли в Москве, а в Санкт-Петербурге было совершено 23% угонов. Кроме того, по 5% пришлось на Дагестан, Татарстан, Рязань, а также Амурскую и Воронежскую области.

Ранее Госавтоинспекция опровергла слухи об ужесточении наказаний для водителей с 1 июля.