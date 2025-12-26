Стали известны самые угоняемые автомобили в 2025 году

В 2025-м число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Страхового дома ВСК».

По информации специалистов, 35% инцидентов произошли в Москве, а в Санкт-Петербурге было совершено 23% угонов. Кроме того, по 5% пришлось на Дагестан, Татарстан, Рязань, а также Амурскую и Воронежскую области.

Чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марки Kia (21%). В еще 14% случаях в качестве целы были выбраны машины LADA. А в 12% угонов фигурировали автомобили марок Lexus, Chery, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota и LIXIANG.

При этом наиболее востребованной у угонщиков моделью оказался спортивный лифтбек Kia Stinger (14%). Из китайских автомобилей чаще всего крали Chery и LIXIANG.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров до этого говорил, что в России наблюдается дефицит автомобилей массового сегмента. По его словам, речь идет об автомобилях Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также Haval Jolion с передним приводом в базовых комплектациях.

Ранее в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.