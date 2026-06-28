Дождь из саранчи сняли на видео водители в Дагестане

В Дагестане водители на трассе попали в густое облако из саранчи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
«Шансы попасть под дождь из саранчи невелики, но никогда не равны нулю. Осторожнее в Дагестане», — отмечается в публикации.
На опубликованном видео полчища насекомых врезаются в лобовое стекло машины. За кадром слышен стук от столкновения саранчи с автомобилем.
До этого в Смоленской области вышедший на федеральную трассу лось спровоцировал массовое ДТП. Оно произошло на 328-м километре федеральной трассы М-1. В животное врезались два легковых автомобиля и грузовик.
Также на Урале автомобиль повис над обрывом, напоровшись на ограждение автомобильного моста из-за косули.
Ранее пара в ходе скандала разгромила автомобили в Башкирии.