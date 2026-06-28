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Лось спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе под Смоленском

В Смоленской области три автомобиля врезались в лося, вышедшего на трассу
Schager/Shutterstock/FOTODOM

В Смоленской области вышедший на федеральную трассу лось спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск».

«Всё случилось на 328-м километре федеральной трассы М-1, где с лосём столкнулись два легковых и одно грузовое авто. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась троим людям», — отмечается в публикации.

На место также прибыли спасатели МЧС России.

«Четыре спасателя на одной единице техники обеспечивали пожарную безопасность во время проведения аварийно-спасательных мероприятий», — приводит Newsroom 24 сообщение регионального управления МЧС.

Ранее под Челябинском водитель рухнул в воду, не заметив размытой дороги.

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