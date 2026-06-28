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Автомобили

Видео: автомобиль напоролся на ограждение и повис над рекой из-за косули

На Урале автомобиль повис над рекой, напоровшись на ограждение, и попал на видео

В Челябинской области водитель пытался объехать выбежавшую на дорогу косулю и напоролся на ограждение моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Копейск».

«На трассе, прямо на мосту через реку Чумляк, произошло серьёзное ДТП. Автомобиль отбросило от отбойника, и машина перевернулась на крышу. Предварительная причина — на дорогу внезапно выбежала косуля», — отмечается в публикации.

Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» уточняет, что ДТП обошлось без пострадавших. Освидетельствование показало, что водитель был трезв. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль напоролся на торец ограждения моста. Металлоконструкции прошли сквозь салон и видны снаружи. Автомобиль капотом вниз повис над откосом, внизу видна вода.

Ранее пара во время скандала разгромила два автомобиля в Башкирии.

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