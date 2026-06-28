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Автомобили

Ругались и били машины: пара во время скандала разгромила два автомобиля в Башкирии

В Башкирии пара во время ссоры разгромила два автомобиля и попала на видео
Telegram-канал «Mash Batash»

В Стерлитамаке мужчина и женщина во время ссоры разгромили два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash и публикует видеозапись инцидента.

«Влюблённые ругались и параллельно лупили по припаркованным тачкам. Теперь их ищут владельцы авто», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что мужчина ударил ногой по крышке багажника припаркованного седана, а затем начал бить по автомобилю кулаками. В машине сработала сигнализация. Девушка с длинными светлыми волосами оттащила мужчину в сторону и стала бить его самого. Затем он повредил еще один автомобиль.

До этого в Челябинской области водитель не заметил провала асфальта на размытой дороге и упал в воду.

Ранее в ДТП под Челябинском пострадали шесть человек.

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