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Автомобили

Россиянам рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего

Автоэксперт Ильинов предупредил о вероятности угона старых автомобилей
Константин Чалабов/РИА Новости

Автомобили старше 5-6 лет угоняют чаще, чем новые, поскольку они идут на запчасти, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов.

По его словам, перепродать машину по запчастям проще, чем целый автомобиль, а отследить, куда уходят детали, очень сложно. Эксперт пояснил, что в зоне риска в основном автомобили среднего сегмента, на которые существует большой спрос на комплектующие.

В качестве дополнительной защиты от угона он рекомендовал механические средства, такие как секретки на детали, дополнительные кнопки для запуска двигателя, а также маркировку элементов, например зеркал. При этом электронные системы защиты, по мнению Ильинова, в настоящее время не очень эффективны, так как угонщики используют сканеры для их обнаружения и отключения. Идеальным вариантом страховки от угона эксперт назвал полис КАСКО.

В декабре прошлого года данные аналитиков «Страхового дома ВСК» показали, что в 2025 году число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации специалистов, 35% инцидентов произошли в Москве, а в Санкт-Петербурге было совершено 23% угонов. Кроме того, по 5% пришлось на Дагестан, Татарстан, Рязань, а также Амурскую и Воронежскую области.

Ранее автоэксперт рассказал, какие устройства помогут защитить машину от угона.

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