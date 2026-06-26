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Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка из 2 тысяч машин

Перед Крымским мостом образовалась очередь из 2 тысяч автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь из 2010 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сообщает канал.

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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