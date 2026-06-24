«Ожидание около трех часов»: на Крымском мосту растянулась пробка

На Крымском мосту 890 автомобилей встали в пробку. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» в 12:00 (мск).

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 890 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», – говорится в публикации.

В прошлом месяце мост перекрывали уже несколько раз. 30 мая ограничение действовало около получаса. Движение по мосту ограничивали также 28 мая. 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения. 16 мая мост закрывали почти на 12 часов. В очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

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