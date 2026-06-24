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Автомобили

«Ожидание около трех часов»: на Крымском мосту растянулась пробка

Пробка на Крымском мосту резко увеличилась
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту 890 автомобилей встали в пробку. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» в 12:00 (мск).

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 890 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», – говорится в публикации.

В прошлом месяце мост перекрывали уже несколько раз. 30 мая ограничение действовало около получаса. Движение по мосту ограничивали также 28 мая. 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения. 16 мая мост закрывали почти на 12 часов. В очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик.

Ранее Hyundai задавил велосипедиста в Москве, появились первые кадры.

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