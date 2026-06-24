Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Причина данной меры не называется.

В сообщении призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

23 июня военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.

О возможной подготовке Киева к более масштабным действиям ранее говорил и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Украина может готовить крупную десантную операцию в Крыму. Эксперт назвал подобные планы Киева масштабной провокацией, подчеркнув, что на этом фоне Вооруженным силам России необходимо укреплять побережье полуострова.

Ранее на Украине захотели превратить Крым в «остров».