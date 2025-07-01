Блогер обматерил полицейских в Иркутске за то, что его заставили снять тонировку

В Иркутске блогер обматерил полицейских, заставивших его снять тонировку с авто

Сотрудники полиции Иркутска задержали блогера, который выложил в сеть интернет видео с нецензурной речью, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области.

«Установлено, что сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» встретили водителя тонированного авто в момент пресечения нелегальных автогонок. Там нарушителю предложили удалить с автомобиля тонировку, что он и сделал. Видео об этом распространилось в сети Интернет. Юношу наказала мама, после чего он из хулиганских побуждений выражался нецензурными словами», — сообщает канал.

Мужчина задержан, составлен протокол за мелкое хулиганство в соответствии с частью 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

До этого сообщалось, что автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала Baza.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали блогера, устраивавшего опасные автошоу на улицах города.