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Автомобили

Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Китае

В Китае автобус с туристами из Приморья попал в ДТП с экскаватором
Telegram-канал Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

В Китае автобус с туристами из Приморского края попал в ДТП с участием экскаватора. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25 со ссылкой на очевидца.

По его информации, авария произошла в городе Хуньчунь.

«По пути в Янцзы туристический автобус, в котором было очень много приморцев, попал в серьезное ДТП», — сказано в сообщении.

Транспортное средство сильно повреждено, а некоторые пассажиры получили травмы.

20 июня семья граждан России пострадала в ДТП в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины). Россиян госпитализировали.

20 июня ДТП с участием туристического микроавтобуса произошло в турецкой провинции Испарта. В результате аварии четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 26 получили ранения. Граждан РФ среди пострадавших в этом ДТП нет.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами рухнул с холма.

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