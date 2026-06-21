Россияне пострадали в ДТП в Боснии и Герцеговине

Посольство РФ: семья из России пострадала в ДТП в Республике Сербской БиГ

Семья граждан России 20 июня пострадала в ДТП в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ). Об этом в своем Telegam-канале сообщило посольство РФ в БиГ.

По его информации, авария произошла на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука.

«Пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка», — заявили в дипмиссии.

Там отметили, что россиян доставили в Университетский клинический центр Республики Сербской в Баня-Луке, где сейчас им оказывается срочная медицинская помощь.

В посольстве добавили, что дипмиссия контактирует с компетентными учреждениями Республики Сербской и внимательно отслеживает состояние пострадавших, оказывая необходимое содействие.

20 июня ДТП с участием туристического микроавтобуса произошло в турецкой провинции Испарта. В результате аварии четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 26 получили ранения. Граждан России среди пострадавших в этом ДТП нет.

Ранее автомобили с россиянам разбились в жестком ДТП.