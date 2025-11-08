В Таиланде автобус с россиянами рухнул с холма, пострадали 11 человек

В Таиланде 11 туристов из РФ пострадали в аварии с автобусом

Российские туристы пострадали во время экскурсионной поездки в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, путешественники отправились на автобусе к водопаду Сай Йок Вохит, но в какой-то момент попали в аварию. Транспортное средство перевернулось и упало с холма.

В результате пострадали 11 человек, из них двое находятся в местном госпитале в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, характер повреждений не уточняется. Остальным специалисты оказали помощь и отправили в ближайший отель.

По какой причине произошла авария, не уточняется.

До этого в Дагестане, в районе города Избербаш, рухнул вертолет с туристами. По предварительным данным, четыре человека получили серьезные травмы, их не спасли. Еще три пассажира находятся в тяжелом состоянии. В момент аварии в салоне находилось семь человек.

После инцидента сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса протащил школьницу по дороге.