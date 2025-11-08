На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде автобус с россиянами рухнул с холма, пострадали 11 человек

В Таиланде 11 туристов из РФ пострадали в аварии с автобусом
true
true
true
close
Shutterstock

Российские туристы пострадали во время экскурсионной поездки в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, путешественники отправились на автобусе к водопаду Сай Йок Вохит, но в какой-то момент попали в аварию. Транспортное средство перевернулось и упало с холма.

В результате пострадали 11 человек, из них двое находятся в местном госпитале в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, характер повреждений не уточняется. Остальным специалисты оказали помощь и отправили в ближайший отель.

По какой причине произошла авария, не уточняется.

До этого в Дагестане, в районе города Избербаш, рухнул вертолет с туристами. По предварительным данным, четыре человека получили серьезные травмы, их не спасли. Еще три пассажира находятся в тяжелом состоянии. В момент аварии в салоне находилось семь человек.

После инцидента сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса протащил школьницу по дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами