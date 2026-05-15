Работает реанимация: автомобили с россиянам разбились в жестком ДТП и попали на видео

В Челябинске на видео сняли, как машины с людьми разбились в ДТП

В Челябинске автомобили с людьми столкнулись на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Сейчас на перекрестке улицы Доватора и Шаумяна работает реанимация. Тут жестко столкнулись две иномарки. Судя по кадрам с камеры наблюдения один из водителей выехал на перекресток на красный», – говорится в публикации.

На записи также заметно, что в момент столкновения автомобили ударом отбрасывает в разные стороны, а их детали разлетаются по проезжей части. В результате ДТП машины получили повреждения. О пострадавших в аварии не сообщается, но на кадрах заметно, что на место прибыли медики.

До этого в Москве автомобиль с человеком опрокинулся на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый Nissan Terrano: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла. На место аварии прибыли медики, которые в настоящее время оказывают помощь пострадавшему водителю.

