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Автомобили

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с «Газелью» в Саратове

Минздрав: все пострадавшие в ДТП в Саратове получили травмы средней тяжести
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Все пострадавшие в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Саратове получили травмы средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что всего пострадали 11 человек: десять мужчин и одна женщина, их доставили в медучреждение.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отметили в пресс-службе минздрава.

Крупное ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля произошло утром 16 июня в Гагаринском районе Саратова недалеко от поселка Соколовый. По информации областной службы спасения большинство пострадавших находились в микроавтобусе, двое — в легковом автомобиле.

13 июня в подмосковном Звенигороде столкнулись самосвал и маршрутка. В результате ДТП не выжили три человека. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами. В отношении водителя грузовика, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве на видео попало, как автомобиль снес курьера.

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