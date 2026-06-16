Откинуло на несколько метров: жесткое ДТП в центре Москвы попало на камеру

В Москве на видео попало, как автомобиль снес курьера

В Москве автомобиль сбил курьера. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла вечером 15 июня на проспекте Мира. От удара доставщика откинуло на несколько метров. К нему сразу же подбежали прохожие, чтобы помочь», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент аварии разлетаются вещи курьера. По данным канала, после ДТП пострадавший находился в сознании. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее кульбит машины с петербуржцем попал на камеру.