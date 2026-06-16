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Автомобили

В Саратове произошло крупное ДТП с пассажирской «Газелью»

ТАСС: 11 человек пострадали после ДТП с легковушкой и «Газелью» в Саратове
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Гагаринском районе Саратова столкнулись легковушка и пассажирская «Газель». Об этом ТАСС сообщили в областной службе спасения.

В ведомстве уточнили, что сообщение об происшествии вблизи поселка Соколовый поступило в 07:58 по местному времени (06:58 мск). По информации службы спасения, в результате ДТП пострадали 11 человек: девять из «Газели», двое — из легкового автомобиля.

Один из пострадавших, мужчина 1967 года рождения, отправлен в реанимацию с места происшествия. Остальных пострадавших в медучреждение доставили медики скорой помощи, добавили в облспасе. Все обстоятельства ДТП выясняются.

13 июня в подмосковном Звенигороде произошла авария с участием самосвала и маршрутки. В результате ДТП не выжили три человека. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами. В отношении водителя грузовика, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Тюменской области.

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