Движение через пункт пропуска «Джанкой» восстановлено

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области и Крыма восстановлено в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы региона, проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей. Сальдо призвал водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте.

Утром 15 июня Сальдо сообщил, что два моста в Херсонской области вновь повреждены в результате массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После ночной атаки поврежден мост возле Чонгара, движение через пункт пропуска «Джанкой» было полностью перекрыто. Проезд осуществлялся в объезд: Мелитополь — Новоалексеевка — Новотроицкое — Чаплинка — Мирное — Армянск. Также под удар попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.

13 июня глава региона сообщал, что на трассе Геническ – Стрелковое пострадало мостовое покрытие над проливом Промоина.

Ранее FPV-дрон ударил по магазину под Курском.