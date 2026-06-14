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FPV-дрон ударил по магазину под Курском

Два человека пострадали под Курском после атаки дрона на магазин автозапчастей
Мария Девахина/РИА Новости

FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал приграничный Беловский район, написал на канале в «Максе» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник сообщил, что целью атаки в слободе Белой был магазин автозапчастей. При налете 16-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног. Их доставляют в курскую больницу.

По словам главы области, у магазина повреждены крыша, фасад и стекла. Кроме того, осколками посекло легковушку.

Это не первая атака БПЛА на регион с начала дня. До этого в курском приграничье в результате налетов дронов пострадали две женщины. У 58-летней жительницы Рыльска слепое осколочное ранение правой голени. У второй пострадавшей из деревни Гирьи Беловского района осколочные ранения лица и правой руки.

Еще один беспилотник атаковал машину в селе Дурово Рыльского района. При этом 35-летний мужчина получил акубаротравму (контузию) и ожог правой кисти.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, каким может быть следующий удар «Орешником».

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