ВСУ атаковали бензовоз в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области дроны ударили по бензовозу и цистернам с топливом

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали бензовоз и две цистерны с топливом. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«В Марьяновке повреждены две цистерны с топливом. В Скадовске загорелся бензовоз», — уточнил он.

Сальдо добавил, что в Новофедоровке в результате атаки дрона был поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке — грузовик и легковушка, в Таврийске после атаки украинского беспилотника загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара.

По словам губернатора, на участке автодороги Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре дрон ВСУ повредил железнодорожный мост. В настоящее время движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты обследовали конструкции, движение по мосту запущено в реверсивном режиме. Сальдо добавил, что ночью силы ПВО и мобильных огневых групп уничтожили 25 ударных беспилотников ВСУ.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ планируют полностью обезлюдить Херсон.