Мосты в Херсонской области вновь повреждены после украинской атаки

Два моста в Херсонской области вновь повреждены в результате массированного налета украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара», — написал он, отметив, что движение через пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыто.
Кроме того, под удар попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой — движение перекрыто.
В данный момент дроновая опасность сохраняется, специалисты приступят к оценке степени повреждений мостов после разрешения оперативных служб, подчеркнул Сальдо.
Информация по движению будет доводиться дополнительно, добавил губернатор.
13 июня глава региона сообщал, что на участке автодороги Геническ – Стрелковое было повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре украинский дрон повредил железнодорожный мост.
Ранее дрон ударил по магазину под Курском.