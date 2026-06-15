Видео: русский медведь развил феноменальную скорость на перегонки с машиной

В Приморском крае медведь устроил гонки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапого спугнули на новом кладбище в Кировском, со страху тот бросился на дорогу. В итоге выдал такую скорость, что смог опередить мчащуюся машину, и пролетел прямо перед капотом. После — исчез в лесу, оставив людей переваривать увиденное», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале, заметно, как медведь бежит по полю быстрее автомобиля, после чего хищник подбегает к проезжей части, переходит дорогу и скрывается в лесу.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее крупный хищник поселился на трассе под Магаданом и попал на камеру.