«Очень опасный»: крупный хищник поселился на трассе под Магаданом и попал на камеру

Под Магаданом на видео сняли медведя, который поселился на трассе

На трассе под Магаданом поселился медведь, который выпрашивает еду у автомобилистов, передает РИА Новости.

«Это небольшой зверь, но очень опасный. И он быстро вырастает. Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями», - предупредили в Дальневосточном отделении РАН.

На размещенных в сети кадрах видно, как хищник подходит к автомобилю и начинает просить еду. На записи также заметно, что медведя не пугает транспорт, кроме того, животное не проявляет агрессии.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

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