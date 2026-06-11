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Увеличилось число пострадавших в фатальном ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге число пострадавших в жестком ДТП увеличилось до шести
ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге шесть человек пострадали в фатальном ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Госавтоинспекция города в своем Telegram-канале.

«Пострадали четыре пешехода и два пассажира. Бригадой скорой пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь», – говорится в публикации.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель автобуса «ПАЗ», спровоцировавший аварию, управляет транспортными средствами 15 лет и за это время один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Водитель Lifan MyWay, второй участник ДТП, имеет стаж менее двух лет и дважды нарушал правила. Освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

О крупной аварии в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В аварии не выжили две женщины, мужчина и ребенок.

Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, бригады скорой помощи оказали помощь нескольким пострадавшим на месте аварии, остальных — госпитализировали.

Ранее водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали.

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