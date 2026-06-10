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Автомобили

Появились кадры смертельного ДТП в Екатеринбурге

Момент смертельного ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге попал на видео

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала в своем Telegram-канале видео момента ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге, в результате которого погибли четыре человека.

На кадрах видно, как легковой автомобиль «Лифан» совершает маневр, после чего в него влетает автобус ПАЗ. Автомобиль отбрасывает в сторону, а автобус продолжает движение в сторону пешеходов, стоящих на тротуаре.

«В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы продолжают работать на месте трагедии», — говорится в сообщении.

Об аварии Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Семь бригад скорой помощи, в том числе реанимационные, оказывали помощь на месте.

Ранее очевидцы рассказали о смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге.

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