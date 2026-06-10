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Автомобили

В ДТП в Екатеринбурге погибли четыре человека

Губернатор Паслер: в ДТП в Екатеринбурге погибли трое взрослых и ребенок

В центре Екатеринбурга автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов, в результате чего погибли трое взрослых и ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, на месте происшествия работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под транспортного средства. Предварительно, четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, заявил глава региона.

Он добавил, что семь бригад скорой помощи, в том числе реанимационные, оказывают помощь на месте.

Как сообщал Life.ru со ссылкой на SHOT, водитель автобуса не справился с управлением. Сначала он столкнулся с легковым автомобилем, после чего отлетел в забор, а затем в храм.

31 мая в Подмосковье на трассе А-107 произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария случилась около 09:20 утра на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По данным полиции, водитель легкового автомобиля Toyota двигался по обочине и допустил столкновение с попутным Ford. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia и маршрутным автобусом. Автобус в результате столкновения опрокинулся.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.

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