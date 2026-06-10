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Автомобили

В Екатеринбурге автобус влетел в храм и сбил пешеходов

В Екатеринбурге четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса

В Екатеринбурге погибли четыре человека в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате происшествия четверо человек погибли. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией», — говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции, инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта.

Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» сообщил, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы.

Life.ru со ссылкой на SHOT сообщил, что водитель автобуса не справился с управлением. Сначала он столкнулся с легковым автомобилем, после чего отлетел в забор, а затем в храм.

Несколькими часами ранее в Нижнем Новгороде иномарка влетела в ларек с шаурмой. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент ДТП обломки разлетелись по сторонам. В результате произошедшего сотрудник получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее не менее 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на юге Германии.

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