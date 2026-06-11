Установлена причина ДТП с протаранившим пешеходов автобусом

Водитель автобуса, протаранившего толпу людей в Екатеринбурге, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, проезд на запрещающий сигнал светофора спровоцировал аварию и последующий наезд на пешеходов. В отношении 49-летнего водителя автобуса возбуждено уголовное дело.

Кроме того, был задержан 43-летний директор транспортной компании. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, мужчина неоднократно нарушал правила выпуска автобусов на линию и недостаточно контролировал их состояние, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.

О крупном ДТП в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. Сначала автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего отлетел в забор, а затем в храм и сбил пешеходов. В аварии не выжили четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. По предварительной информации, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы.

Ранее водитель автобуса рассказал, что устроил фатальное ДТП из-за потери сознания.