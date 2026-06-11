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Видео: водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали

Водитель автобуса рассказал, что устроил фатальное ДТП из-за потери сознания
СК РФ

Водитель автобуса устроил серьезную аварию в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия. Об этом он рассказал E1.RU, кадры опубликованы в их Telegram-канале.

«Я хотел поехать быстро, потом было ничего не видно. Я потерял сознание, я ничего не знаю. <...> Зеленый был, я хотел успеть, потом сильно заболела голова и было ничего не видно. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ был. Похоже, так бывает», – рассказал водитель автобуса.

По словам мужчины, он не помнит как подъезжал к светофору и не видел, что перед ним остановились другие автомобили.

О крупном ДТП в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В аварии не выжили две женщины, мужчина и ребенок.

Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Бригады скорой помощи оказывали помощь пострадавшим людям на месте аварии.

Ранее очевидцы рассказали подробности о фатальной аварии в Екатеринбурге.

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