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Автомобили

«Не справился с управлением»: очевидцы — о смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали подробности о смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус наехал на пешеходов возле храма «Большой Златоуст», погибли взрослые и один ребенок, сообщили СМИ. Свидетели аварии в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что водитель не справился с управлением, его уже задержали правоохранители для выяснения обстоятельств.

«Я находился на остановке возле центральной гостиницы, водитель автобуса ехал на зеленый, как и все. Он не справился с управлением. Столкнулся с одним автомобилем и врезался [в храм], сбив несколько человек. Я точно не знаю, сколько именно человек. В автобусе никого не было, водитель сам живой, еще он врезался в автомобиль — с ними [пассажирами] все нормально. На месте работают скорая и правоохранители», — сказал местный житель Фирдавс.

Прохожие ошарашены произошедшим, добавил другой местный житель Станислав.

«Момента аварии я не видел. Пришел на перекресток уже тогда, когда там стояли машины полиции и кареты скорой помощи. Я там пробыл от силы пару минут. Близко не подходил. Люди реагируют сдержанно, ошарашенно. Некоторые снимают на телефоны. Много медиков и полицейских. Просят проходить и не толпиться», — сказал он «Газете.Ru».

Кадры произошедшего опубликовали СМИ. Водитель зеленого автобуса резко повернул на перекрестке и въехал в бок иномарке, следом наехав на пешеходов.

Журналисты на месте событий взяли комментарий у водителя автобуса — по его словам, он двигался на зеленый и «хотел быстрее проехать перекресток». Водитель заявил, что у него заболела голова — и не исключает, что «мог перепутать» педали газа и тормоза.

В результате аварии погибли четыре человека, среди них несовершеннолетняя девочка.

Ранее автобус в Курске на ходу потерял двигатель.

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