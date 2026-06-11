Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Стало известно, какое наказание может получить водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге

Водителю автобуса, сбившему людей в Екатеринбурге, грозит 7 лет лишения свободы

Водителю автобуса, который накануне вечером сбил группу пешеходов в центре Екатеринбурга, может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК России по региону.

«За инкриминируемое водителю преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Директору компании-перевозчика, в соответствии с санкцией статьи, грозит до десяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Об аварии в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Семь бригад скорой помощи, в том числе реанимационные, оказывали помощь на месте.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!