Стало известно, какое наказание может получить водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге

Водителю автобуса, который накануне вечером сбил группу пешеходов в центре Екатеринбурга, может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК России по региону.

«За инкриминируемое водителю преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Директору компании-перевозчика, в соответствии с санкцией статьи, грозит до десяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Об аварии в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Семь бригад скорой помощи, в том числе реанимационные, оказывали помощь на месте.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.