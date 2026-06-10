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Видео: Toyota «уничтожила» ларек с шаурмой, человек в больнице

В Нижнем Новгороде водитель на Toyota разбился, влетев в ларек с шаурмой

В Нижнем Новгороде иномарка влетела в ларек с шаурмой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Прошедшей ночью пьяный 33-летний водитель не справился с управлением и влетел в постройку. С места аварии его забрали родственники. По словам хозяев бизнеса, целым не осталось ничего — теперь ларек придется сносить». – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент ДТП обломки разлетелись по сторонам. В результате произошедшего сотрудник получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее на видео попало, как иномарка с людьми опрокинулась в жестком ДТП.

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