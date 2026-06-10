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Автомобили

Россиянам рассказали, какими автомобилями не интересуются угонщики

Автоэксперт Попов: угонщиков не интересуют старые и неликвидные машины
Константин Чалабов/РИА Новости

Машина не интересна угонщикам, только если ее невозможно продать или она слишком старая и дешевая. Об этом в беседе с RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, если же злоумышленник нацелен на конкретный автомобиль, его не остановит даже яркая аэрография или необычный внешний вид. Никакие секретки, геопозиции, спутники и другие системы не спасут, если есть интерес к определенной машине.

Но угон теряет смысл, когда стоимость взлома из-за эффективных противоугонных систем становится слишком высокой.

В декабре прошлого года данные аналитиков «Страхового дома ВСК» показали, что в 2025 году число угонов автомобилей в России уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации специалистов, 35% инцидентов произошли в Москве, а в Санкт-Петербурге было совершено 23% угонов. Кроме того, по 5% пришлось на Дагестан, Татарстан, Рязань, а также Амурскую и Воронежскую области.

Ранее автоэксперт рассказал, какие устройства помогут защитить машину от угона.

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