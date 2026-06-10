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Автомобили

На российский рынок вышла новая автомобильная марка SDAC

Китайская марка SDAC откроет продажи грузовиков в России
SDAC

Китайская компания SDAC получила Одобрение типа шасси (ОТШ) на новую среднетоннажную модель K12. Об этом сообщает журнал Motor. По информации издания, SDAC является частью госконцерна Weichai Holding Group Company Limited, который прежде всего известен двигателями внутреннего сгорания.

Первой на российский рынок выйдет среднетоннажная модель K12. Она оснащается двигателем Weichai объемом 4,1 л (190 л.с., 680 Нм), с которым работает 8-ступенчатая коробка передач Fast Gear. И мотор, и трансмиссия изготовлены Weichai Holding Group Company Limited.

До этого сообщалось, что автомобильный завод «Урал» выпустит бескапотный грузовик нового поколения в 2028 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании Павел Яковлев.

По словам Яковлева, модель получит совершенно новую кабину собственного производства. Еще одним важным нововведением станет рядный 6-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-770, выпуск которого в ближайшей перспективе должен наладить Ярославский моторный завод.

Сейчас «Урал» проводит дорожные тесты перспективных машин. Кроме того, в Миассе, где расположен автозавод, идут работы по обновлению производственного комплекса.

Ранее «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.

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