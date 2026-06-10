Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

«Урал» выпустит новое поколение грузовиков в 2028 году

Автозавод «Урал» создаст новое поколение бескапотных грузовиков
АЗ «Урал»

Автомобильный завод «Урал» выпустит бескапотный грузовик нового поколения в 2028 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании Павел Яковлев.

По словам Яковлева, модель получит совершенно новую кабину собственного производства. Еще одним важным нововведением станет рядный 6-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-770, выпуск которого в ближайшей перспективе должен наладить Ярославский моторный завод.

Сейчас «Урал» проводит дорожные тесты перспективных машин. Кроме того, в Миассе, где расположен автозавод, идут работы по обновлению производственного комплекса.

В данный момент «Урал» производит бескапотные грузовики с кабинами, предоставленными компанией IVECO. В 1992 году автозавод и итальянский концерн IVECO создали совместное предприятие для выпуска тяжелой техники. Для локализации и обновления модельного ряда бескапотных грузовиков был выбран кабинный модуль IVECO серии TurboStar.

Ранее в Госдуме предложили запустить программу по обмену старых машин на новые.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!