«Урал» выпустит новое поколение грузовиков в 2028 году

Автомобильный завод «Урал» выпустит бескапотный грузовик нового поколения в 2028 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании Павел Яковлев.

По словам Яковлева, модель получит совершенно новую кабину собственного производства. Еще одним важным нововведением станет рядный 6-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-770, выпуск которого в ближайшей перспективе должен наладить Ярославский моторный завод.

Сейчас «Урал» проводит дорожные тесты перспективных машин. Кроме того, в Миассе, где расположен автозавод, идут работы по обновлению производственного комплекса.

В данный момент «Урал» производит бескапотные грузовики с кабинами, предоставленными компанией IVECO. В 1992 году автозавод и итальянский концерн IVECO создали совместное предприятие для выпуска тяжелой техники. Для локализации и обновления модельного ряда бескапотных грузовиков был выбран кабинный модуль IVECO серии TurboStar.

Ранее в Госдуме предложили запустить программу по обмену старых машин на новые.