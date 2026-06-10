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«Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году

«Ъ»: автозавод «Москвич» намерен запустить производство гибридов в 2027 году
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автозавод «Москвич» планирует выпуск первого гибридного автомобиля под собственным брендом. Ожидаемый срок — 2027 год, об этом в рамках ПМЭФ-2026 рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, сообщает «Коммерсантъ».

Деталей о новинке пока мало. Неизвестно, кроссовер это или седан, и с кем именно «Москвич» будет сотрудничать технически. По неофициальной информации, отношения с текущим партнером JAC складываются непросто, поэтому гибрид могут сделать на базе китайского концерна SAIC (у него есть несколько подходящих моделей — Roewe D7, MG ZS и другие).

Цены держат в секрете, но позиционировать автомобиль будут в сегменте «масс-премиум» (как Haval или Geely). По словам Фроловой, гибрид выйдет дороже обычной машины с ДВС, но заметно дешевле чистого электромобиля — за счет компактной батареи.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.

 
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