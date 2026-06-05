На обновление УАЗа потратят 18 млрд рублей до конца 2027 года

Обновленные автомобили УАЗ выйдут на рынок в III квартале 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В третьем квартале 2026 года на рынок выйдут обновленные модели УАЗ с современными силовыми агрегатами и светотехникой. В 2026 году на предприятии также стартует серийное производство нового внедорожника Sollers S9 по технологии полного цикла», — написал Русских.

Губернатор указал, что до конца 2027 года объем инвестиций в УАЗ по программе индустриализации превысит 18 млрд рублей, на заводе появится новый окрасочный комплекс и прессовое производство. Также на УАЗе планируется начать выпуск компонентов автомобильных систем безопасности.

До этого «Газете.Ru» сообщили на УАЗе, что внедорожник УАЗ «Патриот» в рамках рестайлинга получит ряд новых опций, включая мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном.

Видеоролик с новыми машинами УАЗ опубликовал в соцсетях.

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