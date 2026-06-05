Губернатор Владислав Шапша: антропоморфные роботы будут собирать машины в Калужской области

С начала 2025 года в Калужской области производители полного цикла выпустили почти 140 тыс. автомобилей. Серьезный показатель, учитывая, что еще недавно 18 автопредприятий региона работали с неполной загрузкой. О том, за счет каких брендов удалось перезапустить кластер, когда в Калуге начнут выпускать двигатели и появятся ли на заводах антропоморфные роботы, в интервью «Газете.Ru» на полях ПМЭФ-2026 рассказал губернатор Владислав Шапша.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 2026 год Донат Сорокин/ТАСС

— Владислав Валерьевич, с начала 2025 года в Калужской области производителями полного цикла выпущено почти 140 тысяч автомобилей. За счет каких брендов и решений удалось перезапустить автокластер и вернуть объемы?

— Вернули, и я надеюсь, что мы их еще и превзойдем. Все это благодаря нашим российским и китайским технологическим партнерам. Вы знаете, что завод холдинга «АГР» в Калуге производит линейку автомобилей Tenet, популярные модели Т4, T4L, Т7, Т8, уверен, в планах и ряд других моделей, которые будут востребованы в России. Сегодня предприятия собирают машины полным циклом. Это настоящая конвейерная сборка со сваркой, окраской и контролем качества. Достаточно локализованная, хотя вопросы локализации — это самое главное, мы уделяем им первостепенное внимание.

Также компания «Автомобильные технологии» производит по полному циклу кроссовер Haval М6 — достаточно популярная модель. В общем, все 30 предприятий автомобильного кластера сейчас работают с полной загрузкой, и мы рассматриваем дальнейшие планы.

— Сейчас ключевая задача для всего российского автопрома — повышение уровня локализации. Вы недавно вернулись из поездки в Пекин, где обсуждали развитие завода холдинга «АГР» в Калуге. Когда мы увидим конкретные результаты этих переговоров? Какие компоненты начнут выпускать в Калуге?

— Действительно, локализация — это важнейшая задача, я об этом только что сказал. Есть определенный уровень, количество баллов, которые должны набирать автомобили для того, чтобы пользоваться господдержкой. Сварка, окраска, лобовое стекло, система ГЛОНАСС, выхлопная система, топливные баки, поршни, свечи зажигания, рули — это либо уже сделано, либо на финальной стадии.

А еще важным моментом в локализации является производство двигателей. На нашем стенде один из двигателей стоит.

Совместно с нашими китайскими партнерами компанией Defetoo и холдингом «АГР» мы восстановили завод по их выпуску, нарастили объемы. Задача — собирать до 300 тыс. двигателей различных модификаций и мощности. Серьезная задача, речь идет не только о сборке, но и мехобработке. Нужна серьезная работа для реальной локализации. Это уже сделано — предприятие приступило к сборочному производству двигателей внутреннего сгорания.

— Вы недавно посещали «Автотор» в Калининграде. Договорились ли о конкретных проектах или поставках комплектующих между калужским и калининградским кластерами?

— Однозначно. У нас очень мощная составляющая — производство комплектующих, есть хороший опыт. Мы работаем с «АвтоВАЗом», «КамАЗом» по поставкам деталей. Готовы делать это и с «Автотором». Встречались с заводом «Москвич», у нас уже есть совместная работа с ним. Рассчитываю, что это будет развиваться, потому что по комплектующим надо объединять усилия. Каждый завод вряд ли сможет построить у себя масштабное производство коробки передач или двигателя. Если в отдельных кластерах появятся центры компетенций, тогда все смогут усилиться.

— Какие системные меры поддержки сегодня работают на уровне региона для производителей автокомпонентов? В СМИ упоминался заем Фонда развития промышленности «Автокомпоненты» под 1% годовых. Насколько он востребован?

— У нас все меры поддержки работают, и они востребованы, в том числе производителями автомобилей. Что касается Фонда развития промышленности, за 2025-2026 годы выдано больше 600 млн рублей кредитов. Процедура льготная, под 1%, считай, что даром. За текущий год планируем выдать кредитов еще почти на 5 млрд рублей.

— Остаются ли в регионе «замороженные» площадки бывших заводов автомобильного сектора? Есть ли перспективы, что на эти мощности зайдут новые резиденты, или они будут перепрофилированы под другую продукцию?

— В автомобильном секторе таких площадок точно нет. У нас все в горячем режиме, все работает. Задача одна — развивать эти направления, увеличивать мощности, переоснащать, переоборудовать, делать их более автоматизированными, задействовать меньше людей. Планы только на расширение.

Из-за санкций ряд производителей покинули Калужскую область. Их немного, но они ушли. Однако на все эти площадки пришли новые инвесторы. Площадки работают, ни одна не простаивает. Запрос на строительство новых производств очень значительный. Сегодня мы подписываем соглашения практически каждые 20 минут. За этот форум подписали уже более 30. Интерес большой. Площадок не всегда хватает.

Производство автомобилей Tenet на заводе холдинга «АГР» в Калуге Алексей Белкин/press.media/Global Look Press

— В 2022–2024 годах в автопроме наблюдалась серьезная проблема с персоналом — квалифицированные кадры уходили. Как сейчас обстоит ситуация с дефицитом кадров на автозаводах Калуги и как в этом помогает ваша работа в комиссии Госсовета по направлению «Кадры»?

— Если раньше была безработица и мы стремились создавать рабочие места, чтобы люди могли кормить семьи, то за последние 15 лет создано более 30 тысяч рабочих мест. Сегодня мы больше обращаем внимание на то, чтобы новые или существующие предприятия приходили с высоким уровнем автоматизации и роботизации.

Калужская область, по данным исследований, — лидер в стране по роботизации производства в расчете на 10 тысяч работающих. С серьезным отрывом от второго места, а от остальных — в десятки раз. Благодаря в первую очередь нашему современному производству: автомобильному, фармацевтическому, деревообрабатывающему. Технологии, которые пришли в регион, одни из лучших в мире.

На нашем стенде стоит робот «Айнэт» — это не просто картинка, это то, что станет частью экономики и технологического лидерства Калужской области уже завтра. Он способен распознавать предметы, переносить тяжести, заниматься логистикой и высвобождать людей от рутинной работы на конвейере. Для автомобильной отрасли это важно. Робот антропоморфный — они бывают разными, например, роботы на колесиках доставляют пиццу, но все конвейеры и производство построены под людей. Действующее производство проще автоматизировать с помощью таких роботов. Мы очень рассчитываем, что это сократит потребность в кадрах.

Всегда говорят: «Это выгонит кого-то». Нет, никого это не выгонит на улицу. У нас сегодня в автомобильной отрасли работает 8 тысяч человек. Но отрасль развивается, запускаются новые смены, растут мощности. Нужны люди, но их столько нет. Поэтому надо большое внимание уделять автоматизации. Мы обсуждаем это в рамках комиссии Госсовета. Это один из важных выводов: сколько нужно рабочих и инженеров, как это раскладывается во времени, сколько новых рабочих мест откроется, сколько людей заменят тех, кто уйдет на пенсию. Искусственный интеллект и роботизация наступают, и прогнозы могут значительно поменяться с внедрением этих технологий. Важно это учитывать при организации работы.

— Я правильно понимаю, что автомобильные заводы Калужской области первыми в России начнут использовать антропоморфных роботов?

— Я не слышал, чтобы они где-то в России еще применялись.

— На этом ПМЭФ Калужская область планирует подписать много соглашений с акцентом на фармацевтику и машиностроение. Назовите один-два проекта, которые лично вас как главу региона вдохновляют больше всего. Почему именно они?

— Я бы разделил так. Есть проекты уже реализованные — большие предприятия, например, «Архбум тиссью групп». Огромное производство с двумя бумагоделательными машинами выпускает 140 тыс. тонн продукции. Они приняли решение строить третью очередь и ставят третью машину. Сейчас это непросто сделать. Для региона важно, что у нас будет уже не 140, а 210 тыс. тонн.

Сегодня мы подписали соглашение с компанией «Фарм Эйд», которая производит лекарства и вакцины, в том числе против вируса папилломы человека. Это серьезная проблема, которая может быть решена. А завтра у нас подписание соглашения с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова. Это уникальная научно-исследовательская организация, которая выпускает различные вакцины. Они планируют выйти на промышленные мощности. Предприятие построят в Калужской области, в том числе для экспорта вакцин.

— В этом году на форуме особое внимание уделяется странам Ближнего Востока, Саудовская Аравия — страна-гость. Калужские компании участвовали в выставке в Эр-Рияде. Какие новые ниши для экспорта калужской продукции, помимо машиностроения и стройки, открываются на арабских рынках?

— Это огромный рынок. У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с ОАЭ, но Саудовская Аравия кратно больше по объему потребления. Например, фармацевтики они завозят около 75%.

Возможность экспортировать продукцию — одно из наших преимуществ и один из серьезных кластеров. Это поставки продовольствия: зерно, говядина, которая там востребована. С сертификатом халяль — у нас такая возможность есть.

Также у нас есть серьезные наработки в IT, в сфере кибербезопасности и умного города. Это им тоже интересно, мы это обсуждали. В общем, это большие перспективы для сотрудничества.

— Владислав Валерьевич, жители часто пишут в соцсетях про социальные темы — дороги, ЖКХ, ремонт школ. В одном из интервью вы сказали: «Мы слышим все проблемные вопросы, которые задают жители». Скажите, все ли удается решить?

— Все вопросы решить невозможно, особенно в социальной сфере и ЖКХ, потому что жизнь продолжается. Там, где ты что-то решил, может возникнуть другая проблема или похожая. Пока жив человек, количество проблем будет только умножаться. Но это не значит, что их надо отодвигать на второй план и не заниматься ими.

В 2020 году в «Единой России» сформировали народную программу. К 2025 году нам удалось решить практически 90% наказов, а их было больше 3,5 тыс. — различных предложений, крупных и маленьких. Мы показали людям: можно зайти на сайт и посмотреть. Каждый может сделать замечание, если мы говорим «решено», а на самом деле это не так. Можно справедливо покритиковать власть, и это должно быть сделано. Сегодня мы продолжаем эту работу, собираем наказы и проблемы, которые должны решить до 2030 года. Обязательно будем делать. Это непросто, требует ресурсов, но требует и внимания.

Производство автомобилей Tenet на заводе холдинга «АГР» в Калуге Алексей Белкин/press.media/Global Look Press

— В Калужской области работает центр беспилотных технологий, вы развиваете «умную» сельхозтехнику — это серьезный прогресс. Скажите, а когда в калужских магазинах исчезнет Coca-Cola и появится вкусная отечественная «кола» или лимонад локального производства?

— «Колу» мы не производим, а лимонад, кстати, вот этот. Компания «Эфес» приобрела бренд «Натахтари», теперь он российский и будет производиться в России.

А если говорить о наших планах по производству напитков, то имеет смысл наращивать производство молока. Наша задача к 2030 году — стать производителем 1 миллиона тонн молока ежегодно. Это очень серьезный рубеж. Сейчас мы одни из лидеров в стране и по производительности, и по объему. Взяли планку в 600 тыс. тонн — очень серьезную цифру.

Объемы переработки тоже растут. За прошлый год молочной продукции произвели на 11% больше, чем годом ранее. Каждый год увеличиваем. Здорово пить сладкие газированные напитки, все мы любим это с детства, но полезнее пить молоко, и мы будем этим заниматься.