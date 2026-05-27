Китайцы позавидуют: в «УАЗе Патриоте» впервые в истории модели появится большой планшет мультимедиа

Российский внедорожник УАЗ «Патриот» в рамках рестайлинга получит ряд новых опций, которые ранее были недоступны для этой модели. Об этом «Газете.Ru» рассказали на Ульяновском автозаводе.

«В «Патриоте» после рестайлинга появятся опции, которые ранее были недоступны для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, но о вполне актуальных и востребованных решениях. Среди них — электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо, несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Кроме того в будущем, мы планируем предложить покупателям 9-дюймовую мультимедийную систему», — рассказали на УАЗе.

На заводе отметили, что сейчас УАЗ «Патриот» оснащается мультимедийной системой «УАЗ ММС» с 7-дюймовым сенсорным экраном и 6 динамиками.

Ожидается, что УАЗ «Патриот» после рестайлинга заметно изменится внешне и внутренне: появится светодиодная оптика, а в салоне — обновленное рулевое колесо.

Главное техническое новшество — двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с., российского производства. В паре с ним будет работать новая отечественная шестиступенчатая механическая коробка передач. Эта же «механика» достанется и версиям с бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. Таким образом, обновленный «Патриот» получит не только свежий дизайн, но и серьезно доработанную техническую часть.

Ранее сообщалось, что УАЗ отправил на сертификацию обновленный внедорожник «Патриот».