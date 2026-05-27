Появилось первое видео обновленного внедорожника УАЗ «Патриот»

«Соллерс» показал обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» перед стартом продаж
Sollers

Группа «Соллерс» 27 мая опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный обновленному внедорожнику УАЗ «Патриот». Как сообщили в компании, рестайлинговая модель, наряду с обновленными версиями «Профи» и «Пикап», должна появиться на российских дорогах уже этой осенью.

В представленном видео автозавод впервые продемонстрировал внешность нового «Патриота». Главные визуальные изменения коснулись передней части автомобиля: внедорожник получил светодиодную оптику и обновленное рулевое колесо в салоне.

О технических доработках рассказал ведущий инженер-конструктор Центра продуктового развития «Соллерс» Ранис Якупов, который занимался компоновкой обновленной светотехники (фар и фонарей), а также работал над тоннелем пола, коробкой передач и двигателем.

«Мы с коллегами разрабатывали новый тоннель пола с учетом всех архитектурных требований, благодаря чему мы улучшили посадку и эргономику автомобиля», — отметил Якупов. Таким образом, обновленный «Патриот» станет не только современнее внешне, но и удобнее для водителя и пассажиров.

До этого стало известно, что российский внедорожник УАЗ «Патриот» в рамках рестайлинга получит ряд новых опций, которые ранее были недоступны для этой модели.

«В «Патриоте» после рестайлинга появятся опции, которые ранее были недоступны для этой модели. Речь идет не о радикально инновационных, но о вполне актуальных и востребованных решениях. Среди них — электромеханическая раздаточная коробка с управлением шайбой, мультифункциональное рулевое колесо, несколько USB-входов разной конфигурации, включая USB-C. Кроме того в будущем, мы планируем предложить покупателям 9-дюймовую мультимедийную систему», — рассказали на УАЗе.

Ранее сообщалось, что УАЗ отправил на сертификацию обновленный внедорожник «Патриот».

 
