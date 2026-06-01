МВД опровергло слухи о массовых проверках пожилых водителей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опровергла информацию, распространившуюся в интернете, о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок.

«Данная новость не соответствует действительности, — заявила Ирина Волк. — Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации».

Представитель МВД разъяснила, что контроль за водителями транспортных средств ведется в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года № 264.

До этого стало известно, что перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года.

Изменения коснутся случаев, при которых российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Со следующего года, если водителю назначили медицинское освидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то россиянин должен пройти его в течение трех месяцев. Если требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина будут аннулированы.

Кроме того, сообщалось, что российские автошколы и отраслевые эксперты заявили о проблемах в системе подготовки водителей и сдачи экзаменов в ГИБДД. Основной проблемой участники рынка называют нехватку экзаменаторов, из-за чего кандидаты в водители вынуждены месяцами ждать проверки навыков.

