Юрист рассказал, как перенести сдачу экзаменов в ГАИ

Правительство РФ утвердило новые правила проведения экзаменов на права, согласно которым практическое испытание теперь должны назначать не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил «Газете.Ru», что при наличии уважительной причины сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ.

«Четкого закрытого перечня уважительных причин в законодательстве не содержится. На практике будут приниматься причины, которые объективно мешают явиться на экзамен. Такими причинами могут быть болезнь, командировка, учебные экзамены, чрезвычайные обстоятельства (ДТП, задержки транспорта), семейные обстоятельства. Однако наступление всех этих обстоятельств необходимо подтверждать документально соответствующими справками, билетами, приказами и иными документами. Заявление о переносе экзамена необходимо подавать заранее, либо как можно быстрее после пропуска экзамена, приложив оправдательные документы», — сказал он.

По словам юриста, если экзамен для сдачи практики не назначают в течение 60 дней, можно обратиться в экзаменационное подразделение, а при отсутствии реакции — пожаловаться в региональное управление.

«В случае, если практический экзамен не назначают в установленный срок (60 дней), нужно подать письменное заявление в экзаменационное подразделение с просьбой назначить дату экзамена и получить отметку и принятии такого заявления. Если реакции от подразделения ГАИ нет, бездействие сотрудников можно обжаловать руководителю подразделения или в региональное управление. В любом случае необходимо фиксировать все даты, когда сдали теорию и когда подали заявление. Это поможет доказать свою правоту в дальнейшем», — добавил он.

4 мая правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. В частности, практический экзамен на право управления транспортным средством теперь должен назначаться не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в шестимесячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения шестимесячного срока.

Также, согласно новым правилам, использование гаджетов на экзаменах может стать основанием для его прекращения. По этой же причине могут аннулировать и результаты уже пройденного испытания. Следующую попытку в обоих случаях можно будет сделать только через год.

