В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав

В России с 1 марта 2027 года изменится порядок аннулирования водительских прав

Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что изменения коснутся случаев, при которых российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Со следующего года, если водителю назначили медицинское освидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то россиянин должен пройти его в течение трех месяцев. Если требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина будут аннулированы.

4 мая правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений.

Ранее в России заявили о критической ситуации с подготовкой будущих водителей.