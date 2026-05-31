В Дагестане Mercedes улетел в кювет, погиб ребенок

В ДТП в Дагестане погиб 7-летний мальчик, еще шесть человек пострадали

В Ногайском районе Дагестана 7-летний мальчик погиб в ДТП. Об этом сообщает в Telegram-канале Госавтоинспекция республики.

В ведомстве рассказали, что авария произошла в 17:10 на 40-м км автодороги из Кочубея в Минеральные Воды. Предварительно, 50-летний водитель Mercedes не справился с управлением, поэтому машина съехала в кювет и перевернулась.

В посте добавляется, что водитель, 39-летняя женщина и четверо детей в возрасте от девяти до 16 лет госпитализированы.

До этого в Пермском крае столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погибли четыре человека. Машины столкнулись на 112-м км автодороги Р-243, когда подъезжали к Ижевску. В ДТП несовместимые с жизнью травмы получили двое детей. Кроме того, пострадал ребенок в легковом автомобиле.

А утром в турецкой провинции Денизли в ДТП попал автобус. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось. В результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медучреждения. Среди пострадавших оказалась гражданка РФ. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

