На подъезде к Ижевску столкнулись легковушка и грузовик, пострадали дети

112: в Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика не выжили дети

В Пермском крае столкнулись легковой автомобиль и грузовик, не выжили четыре человека. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что машины столкнулись на 112-м км автодороги Р-243, когда подъезжали к Ижевску. В аварии несовместимые с жизнью травмы получили двое детей. Кроме того, пострадал ребенок в легковом автомобиле.

Утром в турецкой провинции Денизли в ДТП попал автобус. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось.

В результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медучреждения. Среди пострадавших оказалась гражданка РФ. Российское посольство связалось с ней и местными властями. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

