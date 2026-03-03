Размер шрифта
Сотрудник Госдепа США устроил резню после ДТП и ранил четырех человек

The Daily Caller: сотрудник Госдепа США устроил резню после аварии на дороге
Karolis Kavolelis/Shutterstock

Действующий сотрудник государственного департамента США устроил резню в штате Вирджиния. Об этом пишет The Daily Caller.

По информации журналистов, 32-летний Джаред Лламадо совершил нападение с ножом на межштатной автомагистрали 495 в округе Фэрфакс. Мужчина набросился на людей после автомобильной аварии.

В результате четыре человека получили серьезные ранения. Одну из пострадавших — 39-летнюю женщину — спасти не удалось.

Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось применить огнестрельное оружие в целях самообороны, говорится в материале. В итоге нападавший был ликвидирован.

Впоследствии в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что Джаред Лламадо был сотрудником ведомства. С 2024 года он занимал должность специалиста по дипломатическим технологиям.

11 февраля житель американского штата Пенсильвания Майкл Филлипс попытался несколько раз ударить ножом своего трехмесячного сына. В результате мужчина ранил младенца только один раз в живот, увидевшая это мать схватила ребенка и выбежала на улицу. Ее старший сын, которому девять лет, побежал за помощью. В это время Филлипс догнал супругу, выхватил раненого ребенка из ее рук и бросил в снег. В ожидании приезда полиции и скорой помощи женщина закрывала малыша собой, чтобы предотвратить новые травмы, позднее его госпитализировали в критическом состоянии. Нападавший был арестован.

Ранее в США начали рассматривать дело подростка с Украины, напавшего с ножом на приемных родителей.

 
