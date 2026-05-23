На Ставрополье при столкновении легковушек пострадали люди

В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, три человека не выжили

В Ставропольском крае при столкновении двух легковых автомобилей не выжили три человека. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что авария произошла на на 7-м километре трассы Краснодар — Ставрополь. В ДТП пострадали еще пять человек, среди них есть ребенок. Все они доставлены в больницу.

Утром в турецком городе Бельдиби экскурсионный автобус, в котором находились 14 туристов из России, врезался в препятствие. Пассажиры получили травмы средней и легкой степени тяжести. После аварии туристов доставили в ближайшие больницы. Двум россиянам с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные путешественники вернулись в отели.

Днем ранее микроавтобус с игроками пермской баскетбольной команды «Бионорд Про» попал в аварию в Челябинской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем и машина лоб в лоб столкнулась с «Газелью» на федеральной трассе М-5 недалеко от Златоуста.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.