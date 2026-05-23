Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Двух пострадавших в ДТП в Анталье россиян прооперируют

Дипмиссия: двум пострадавшим в ДТП в Анталье россиянам намерены провести операции
Telegram-канал «Baza»

Двум россиянам, пострадавшим в ДТП в Анталье, планируется провести операции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского генконсульства на этом турецком курорте.

В дипмиссии уточнили, что в результате автоаварии никто из пассажиров не получил тяжелых травм. С места происшествия туристов доставили в ближайшие больницы: двум россиянам с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции.

Остальные путешественники вернулись в свои отели.

ДТП произошло утром 23 мая в турецком городе Бельдиби. Экскурсионный автобус, в котором находились 14 туристов из России, врезался в препятствие.

В марте автобус с российскими туристами врезался в столб на Пхукете. По словам водителя, причиной аварии стало неожиданное маневрирование впереди ехавшей фуры. Он утверждает, что пытаясь избежать столкновения с фурой, потерял контроль над транспортом. От удара о столб микроавтобус отбросило на металлическое ограждение, что привело к серьезным повреждениям.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!