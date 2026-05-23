Двух пострадавших в ДТП в Анталье россиян прооперируют

Двум россиянам, пострадавшим в ДТП в Анталье, планируется провести операции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского генконсульства на этом турецком курорте.

В дипмиссии уточнили, что в результате автоаварии никто из пассажиров не получил тяжелых травм. С места происшествия туристов доставили в ближайшие больницы: двум россиянам с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции.

Остальные путешественники вернулись в свои отели.

ДТП произошло утром 23 мая в турецком городе Бельдиби. Экскурсионный автобус, в котором находились 14 туристов из России, врезался в препятствие.

В марте автобус с российскими туристами врезался в столб на Пхукете. По словам водителя, причиной аварии стало неожиданное маневрирование впереди ехавшей фуры. Он утверждает, что пытаясь избежать столкновения с фурой, потерял контроль над транспортом. От удара о столб микроавтобус отбросило на металлическое ограждение, что привело к серьезным повреждениям.

